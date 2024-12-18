Планував розтрату 15 млн гривень: завершили розслідування щодо ексголови Черкаського облсуду

Планували відчуження об’єкту нерухомості вартістю понад 15 млн гривень на користь одного з місцевих приватних товариств.

Завершили розслідування у справі стосовно колишнього голови апеляційного суду Черкаської області, підозрюваного у спробі відчуження комунального майна на користь третіх осіб.

Про це йдеться у повідомленнях НАБУ і САП.

Як зазначили у САП, колишній голова апеляційного суду Черкаської області сприяв відчуженню комунального об’єкту нерухомості вартістю понад 15 млн гривень на користь одного з місцевих приватних товариств.

За рішенням органу місцевого самоврядування цей об’єкт передали суду в оперативне управління для володіння, користування, крім відчуження.

Незважаючи на це, колишній голова суду намагався відчужити це майно третім особам. Проте злочин так і не було закінчено.

28 червня 2022 року колишньому голові апеляційного суду повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Зараз матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення.