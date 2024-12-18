Планував розтрату 15 млн гривень: завершили розслідування щодо ексголови Черкаського облсуду

Завершили розслідування у справі стосовно колишнього голови апеляційного суду Черкаської області, підозрюваного у спробі відчуження комунального майна на користь третіх осіб.
Про це йдеться у повідомленнях НАБУ і САП.
Як зазначили у САП, колишній голова апеляційного суду Черкаської області сприяв відчуженню комунального об’єкту нерухомості вартістю понад 15 млн гривень на користь одного з місцевих приватних товариств.
За рішенням органу місцевого самоврядування цей об’єкт передали суду в оперативне управління для володіння, користування, крім відчуження.
Незважаючи на це, колишній голова суду намагався відчужити це майно третім особам. Проте злочин так і не було закінчено.
28 червня 2022 року колишньому голові апеляційного суду повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
Зараз матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення.