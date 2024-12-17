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Експравоохоронцю присудили 15 років в'язниці за державну зраду

Він був членом агентурної мережі ворога.

Експравоохоронцю присудили 15 років в'язниці за державну зраду
Експравоохоронцю присудили 15 років за держзраду
Фото: Офіс генпрокурора

До 15 років ув’язнення засудили експравоохоронця-учасника агентурної мережі, який «зливав» інформацію про українських захисників.

Про це повідомив Офіс генпрокурора. Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що співробітник одного з управлінь ГУНП в Луганській області, який проходив службу в складі зведеного підрозділу на території Куп’янського району та був залученим до Сил оборони України, через месенджер налагодив контакт з представником РФ.

Російським куратором був знайомий засудженого та український правоохоронець у минулому, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав на територію держави-агресорки. Він створив агентурну мережу для збору розвідувальної інформації. 

Одним з агентів став засуджений. Від куратора він отримав завдання збирати і передавати дані щодо місць розташування особового складу українських захисників та їхньої військової техніки, маршрути переміщень, паролі.

З червня по жовтень 2023 року чоловік надсилав представнику держави-агресорки дані, які в подальшому ворог використовував для планування ракетно-бомбових ударів по території нашої держави.

Правоохоронці викрили і затримали чоловіка у листопаді 2023 року. З органів Національної поліції його звільнили. На вирок суду він очікував під вартою. 

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

  • До 15 років за ґратами засудили також експоліцейську, яка стала "слідчою" під час окупації Ізюма. 
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