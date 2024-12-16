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Суд дозволив зняти із голови АМКУ Кириленка електронний браслет

Посадовцю дозволили відвідувати територіальні відділення Антимонопольного комітету з метою виконання службових обов'язків.

Суд дозволив зняти із голови АМКУ Кириленка електронний браслет
Фото: Донецька ОДА

12 грудня 2024 року Вищий антикорсуд частково задовольнив клопотання захисника голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка та зняв з підозрюваного електронний браслет.

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

Суд дозволив Кириленку відвідувати територіальні відділення Антимонопольного комітету з  метою виконання службових обов'язків.

Водночас посадовця зобов’язали не покидати територію України без дозволу детектива, прокурора або суду. Він мав здати свої закордонні паспорти.

Зазначається, що Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 72 млн грн. За версією слідства, набуте майно Кириленко нібито реєстрував на своїх родичів, а у власних деклараціях не вказував.

  • Раніше у НАБУ повідомили, що розслідування по справі неззаконного збагачення завершили.
  • 14 серпня 2024 року Кириленку повідомили про підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України. Наприкінці серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив Кириленку заставу, яку внесли, а нардепи планували звернутися до Стефанчука, аби звільнити Кириленка з посади голови Антимонопольного комітету.
  • САП і НАБУ взялися розслідувати нерухомість Кириленка на 70 млн грн у березні цього року після появи розслідування "Схем".
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