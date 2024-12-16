Суд дозволив зняти із голови АМКУ Кириленка електронний браслет

12 грудня 2024 року Вищий антикорсуд частково задовольнив клопотання захисника голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка та зняв з підозрюваного електронний браслет.
Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.
Суд дозволив Кириленку відвідувати територіальні відділення Антимонопольного комітету з метою виконання службових обов'язків.
Водночас посадовця зобов’язали не покидати територію України без дозволу детектива, прокурора або суду. Він мав здати свої закордонні паспорти.
Зазначається, що Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 72 млн грн. За версією слідства, набуте майно Кириленко нібито реєстрував на своїх родичів, а у власних деклараціях не вказував.
- Раніше у НАБУ повідомили, що розслідування по справі неззаконного збагачення завершили.
- 14 серпня 2024 року Кириленку повідомили про підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України. Наприкінці серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив Кириленку заставу, яку внесли, а нардепи планували звернутися до Стефанчука, аби звільнити Кириленка з посади голови Антимонопольного комітету.
- САП і НАБУ взялися розслідувати нерухомість Кириленка на 70 млн грн у березні цього року після появи розслідування "Схем".