Суд дозволив зняти із голови АМКУ Кириленка електронний браслет

12 грудня 2024 року Вищий антикорсуд частково задовольнив клопотання захисника голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка та зняв з підозрюваного електронний браслет.

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

Суд дозволив Кириленку відвідувати територіальні відділення Антимонопольного комітету з метою виконання службових обов'язків.

Водночас посадовця зобов’язали не покидати територію України без дозволу детектива, прокурора або суду. Він мав здати свої закордонні паспорти.

Зазначається, що Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 72 млн грн. За версією слідства, набуте майно Кириленко нібито реєстрував на своїх родичів, а у власних деклараціях не вказував.