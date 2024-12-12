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ВРП дозволила арештувати голову Господарського суду Львівщини, який вимагав $1млн хабаря

Також його відсторонили від здійснення правосуддя на 2 місяці. 

ВРП дозволила арештувати голову Господарського суду Львівщини, який вимагав $1млн хабаря
Вилучені гроші
Фото: НАБУ

Вища рада правосуддя дозволила заарештувати голову Господарського суду Львівщини, якого викрили на вимаганні $1 млн.

Про це зазначено у повідомленні ВРП. Як пише Центр протидії корупції, йдеться про голову Господарського суду Львівської області Василя Артимовича. 

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"Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника САП Олександра Клименка про надання згоди на утримання під вартою голови Господарського суду Львівської області Василя Артимовича", – зазначили у ЦПК. 

ВРП також на два місяці відсторонила його від здійснення правосуддя. Обидва рішення ухвалили одноголосно. Тепер клопотання САП про взяття Артимовича під вартою розгляне ВАКС. 

У Центрі протидії корупції повідомили, що у цій справі підозру також отримав колишній голова Господарського суду Львівської області Михайло Юркевич. Обшуки проводились і у ексголови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького. 

За даними ЦПК, гроші вимагали за ухвалення "потрібних" рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, які стосувалися діяльності мережі лабораторій "Ескулаб".  Артимович брав участь в усіх розмовах фігурантів, а також висловлював вимогу, що треба передати 75 тисяч доларів через суддю у відставці Юркевича. 

Після цього на початку листопаду йому передали частину неправомірної вигоди у розмірі 75 тисяч доларів. За даними САП, після цього Артимович повідомив заявнику у справі, що треба збільшити розмір неправомірної вигоди до 120-130 тисяч доларів. 

У цьому кримінальному провадженні обговорюються інші обставини, тому кількість підозрюваних, в тому числі суддів, може збільшитись. 

Сам суддя та його представник на засідання ВРП не приїхали.  

  • Як пише ЦПК, Василь Артимович очолив Господарський суд Львівської області у березні 2023 року, змінивши на цій посаді Юркевича. 
  • Під час засідання ВРП стало відомо, що Артимович подав у відставку з посади голови суду. Цю заяву вже задовольнили. 
  • У своїй декларації за 2023 рік він вказав 1,4 млн грн зарплати. Він також зазначив, що має заощадження в розмірі 60 тисяч доларів.
  • Раніше ВРП дозволила арештувати суддю у відставці Юркевича. 
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