Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
ГоловнаПраво

Апеляція ВАКС залишила Тетяну Крупу під вартою

Захист просив обрати їй запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою або ж зменшити розмір застави. 

Апеляція ВАКС залишила Тетяну Крупу під вартою
Тетяна Крупа в суді
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Судді Апеляційної палати ВАКС залишили без задоволення скаргу захисників очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи на ухвалу, якою їй було продовжили тримання під вартою. 

Про це повідомив Центр протидії корупції. 

Таке рішення ухвалили судді Дмитро Михайленко, Микола Глотов та Олександр Семенников. 

Захист заявляв, що Крупа нібито має проблеми зі здоров’ям, тому просив обрати їй запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою або ж зменшити розмір застави. 

Support LB.ua

Раніше слідчий суддя ВАКС продовжив строк тримання під вартою Крупі до 26 січня 2025 року, однак зменшив заставу з 300 до 280 млн грн. 

На думку захисту, застава є непомірною, оскільки всі активи арештовані, а розмір застави вдвічі більший за розмір суми незаконного збагачення, що інкримінують Крупі. 

Втім, судді ВАКС не задовольнили скаргу захисту Крупи і вона продовжить перебувати під вартою. 

Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні щонайменше на 137 млн грн. Раніше ВАКС арештував готівку, знайдену у Крупи під час обшуку. 

  • На початку грудня Апеляційна палата ВАКС залишила в силі арешт майна головної лікарки Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи.
  • 5 жовтня очільницю Хмельницької облМСЕК затримали й повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті виявили $100 тисяч, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами. ДБР вивчає ці списки.
  • У жовтні Печерський районний суд Києва відправив крупу під варту, встановивши розмір застави 500 млн грн. Згодом розмір застави зменшили до 300 млн грн, а потім – до 280 мільйонів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies