Апеляція ВАКС залишила Тетяну Крупу під вартою

Захист просив обрати їй запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою або ж зменшити розмір застави.

Судді Апеляційної палати ВАКС залишили без задоволення скаргу захисників очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи на ухвалу, якою їй було продовжили тримання під вартою.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Таке рішення ухвалили судді Дмитро Михайленко, Микола Глотов та Олександр Семенников.

Захист заявляв, що Крупа нібито має проблеми зі здоров’ям, тому просив обрати їй запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою або ж зменшити розмір застави.

Раніше слідчий суддя ВАКС продовжив строк тримання під вартою Крупі до 26 січня 2025 року, однак зменшив заставу з 300 до 280 млн грн.

На думку захисту, застава є непомірною, оскільки всі активи арештовані, а розмір застави вдвічі більший за розмір суми незаконного збагачення, що інкримінують Крупі.

Втім, судді ВАКС не задовольнили скаргу захисту Крупи і вона продовжить перебувати під вартою.

Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні щонайменше на 137 млн грн. Раніше ВАКС арештував готівку, знайдену у Крупи під час обшуку.