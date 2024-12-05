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До 15 років ув’язнення засудили шістьох зрадників, які воювали проти Сил оборони України

Зрадників затримали українські військові у серпні-жовтні 2024 року.

До 15 років ув’язнення засудили шістьох зрадників, які воювали проти Сил оборони України
Шість засуджених зрадників
Фото: Офіс генпрокурора

Ще шістьох зрадників, які перейшли на бік ворога і воювали проти Сил оборони України, засудили до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Довели, що у січні 2022 року житель Луганська добровільно приєднався до військ РФ, отримавши посаду навідника БТР. Він займався будівництвом оборонних споруд і охороною складів із боєприпасами. Пізніше до армії окупантів приєдналися ще п’ятеро громадян із Луганщини та Донеччини, зокрема, колишній в’язень, який підписав контракт із окупантами, перебуваючи у виправній колонії Макіївки.

Усі шестеро брали участь у військових діях проти Збройних Сил України. Вони зводили фортифікації, охороняли склади з боєприпасами, доставляли їх на позиції та брали безпосередню участь у боях на Луганщині, зокрема поблизу Врубівки, та на Донеччині – у районі м. Авдіївки, селищ Нью-Йорк, Берестове, Кліщіївки, Верхньоторецького.

Чоловіків затримали українські військові у серпні-жовтні 2024 року. До оголошення вироків вони перебували під вартою.Вирок суду підтвердив справедливість покарання за зраду та співпрацю з агресором.

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