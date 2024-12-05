Адміністратор Телеграм-каналів "для ухилянтів" у ластах намагався перепливти Дніпро, щоб утекти в Росію

Контррозвідка Служби безпеки викрила організатора "схем для ухилянтів" на співпраці із російським ФСБ. Чоловіка затримали в серпні цього року, коли він у ластах намагався перепливти ділянку річки Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім переїхати до Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Під час розслідування слідчі здобули докази, що фігурант був на контакті із представниками ворожої спецслужби, цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні і після втечі до РФ планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ", - йдеться в повідомленні.

Затриманий - 52-річний мешканець Житомирської області, експредставник забороненої партії "Держава", якого дистанційно завербувала спецслужба Кремля. Спочатку він адміністрував існуючі, а потім створив мережу нових Телеграм-каналів, в яких надавав військовозобов’язаним детальні інструкції щодо уникнення призову.

Зокрема, він пропонував ухилянтам втекти до Росії через заздалегідь підготовлені маршрути "в обхід" контрольно-пропускних пунктів. Агент розвідував відповідні ділянки держкордону, позначав їх на картах та направляв своїм клієнтам.

Після втечі до Росії чоловік планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ. У прямих ефірах ворожих пропагандистів він нібито від імені "пересічних громадян України" мав дискредитувати державні інституції нашої країни.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Раніше він також отримав підозри за двома статтями: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); ч. 2 ст. 332 (незаконне перетинання державного кордону України).

Матеріали справи скеровано до суду. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше в Києві затримали адміністраторів каналів у соцмережах, які публікували геолокації ТЦК.