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Суд в Австрії знову відмовився видати США Фірташа

Сага щодо екстрадиції українського олігарха триває.

Суд в Австрії знову відмовився видати США Фірташа
Дмитро Фірташ
Фото: Досьє

Регіональний суд Відня у середу, 4 грудня, оприлюднив рішення щодо заборони екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів.

Як пише видання Vienna Online, відмова у видачі бізнесмена, звинуваченого за океаном у корупції та хабарництві, відбулася ще у листопаді, проте лише зараз про неї оголосили публічно. До 16 грудня австрійська прокуратура має право оскаржити ухвалу в апеляційному порядку. 

Це вже не перший випадок, коли суди в Австрії стають на бік українського олігарха. Після арешту у Відні у 2014 році та виходу на свободу під заставу у 125 мільйонів євро Фірташ щонайменше двічі опинявся за крок від екстрадиції, проте щоразу вигравав справи. Останній такий випадок був у червні 2023 року

У США Фірташу загрожує 50 років ув'язнення та конфіскація всіх активів.  

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