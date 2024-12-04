Росіяни атакували за день сім громад Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 4 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 79 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 155 вибухів.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни били мінометами, артилерією, дронами та РСЗВ.

Білопільську громаду атакували з мінометів та дронами.

Також мінометами атакували Зноб-Новгородську та Свеську громади.

По Краснопільській громаді армія РФ вдарила мінометами, КАБами, дронами, артилерією та ракетами з вертольоту.

Хотінську громаду обстріляли з артилерії та дронами, а Есманьську- дронами.