Укрзалізниця вдвічі збільшила ліміти інтернету в поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+

В поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ вдвічі збільшені ліміти інтернету.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
“Відтепер користувачам у поїздах доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с”, - йдеться у повідомленні.
Укрзалізниця нагадала, що з моменту запуску Wi-Fi в Інтерсіті ним скористалися 750 тис. пасажирів. Це, фактично, кожен другий пасажир швидкісних поїздів. При цьому загальний обсяг трафіку на борту перевищив 2,3 петабайти!
Зазначається, що найбільш активні користувачі Wi-Fi їздять маршрутами № 741/742 і № 777/778 Київ – Львів. На цих поїздах в середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.
Зараз інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті від Укрзалізниці: 10 Hyundai, 2 Skoda, 2 "Тарпанах" та 2 поїздах із вагонами МПЛТ.
- Укрзалізниця відкрила продаж квитків у черговий дитячий вагон, який курсуватиме у складі поїзда №41/42 Дніпро – Трускавець.