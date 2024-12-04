Відтепер користувачам у поїздах доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

Укрзалізниця вдвічі збільшила ліміти інтернету в поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+

В поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ вдвічі збільшені ліміти інтернету.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Відтепер користувачам у поїздах доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с”, - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця нагадала, що з моменту запуску Wi-Fi в Інтерсіті ним скористалися 750 тис. пасажирів. Це, фактично, кожен другий пасажир швидкісних поїздів. При цьому загальний обсяг трафіку на борту перевищив 2,3 петабайти!

Зазначається, що найбільш активні користувачі Wi-Fi їздять маршрутами №⁠ ⁠741/742 і № 777/778 Київ – Львів. На цих поїздах в середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.

Зараз інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті від Укрзалізниці: 10 Hyundai, 2 Skoda, 2 "Тарпанах" та 2 поїздах із вагонами МПЛТ.