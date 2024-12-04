​Укрзалізниця призначає додатковий поїзд на різдвяно-новорічні свята

Укрзалізниця повідомила, що призначає додатковий поїзд на різдвяно-новорічні свята.

Він курсуватиме із 18 грудня по 12 січня за маршрутом Харків – Ворохта – Харків. Цей поїзд №201/202 доповнить розклад руху поїзда №1/2 із таким же сполученням, який наразі курсує через день.

Перший рейс із Харкова вирушить 18 грудня з подальшим відправленням по парних числах у грудні й непарним – у січні. Із Ворохти поїзд відправлятиметься по непарних числах у грудні та по парних числах у січні.

В УЗ додали, що у складі поїзда є вагони типу купе та люкс, а також передбачені місця для осіб із інвалідністю.

Крім того, Укрзалізниця із 19 грудня запускає традиційний сезонний Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько.