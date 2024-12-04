Demine Ukraine Forum: У Києві підбили підсумки гуманітарного розмінування у 2024 році

Україна за рік суттєво наростила спроможності в розмінуванні, збільшивши в рази кількість операторів протимінної діяльності та машин для розмінування. Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час другого форуму Demine Ukraine, який пройшов 2 грудня в Києві. На кінець року урядові та приватні оператори мають 151 машину для гуманітарного розмінування, а кількість саперів зросла до понад 4 тисяч осіб.

Ми вдячні всім партнерам за надання машин для розмінування, яких стає все більше і більше. Водночас робимо акцент на локалізації і розвитку українського виробництва. В полях вже працює українська техніка і техніка іноземних компаній, що виготовлена в Україні і демонструє відмінні результати. Закликаємо партнерів, які прагнуть допомогти нам технікою, замовляти виготовлення нових машин саме на українських підприємствах. Це буде для нас подвійною допомогою: і економіці, і нашій безпеці», — сказав Денис Шмигаль на відкритті заходу.

Ще одним важливим здобутком цього року стало відкриття ринку гуманітарного розмінування, завдяки чому до гуманітарного розмінування вдалося залучити приватних операторів протимінної діяльності. Про це сказала Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко, підбиваючи підсумки у галузі за поточний рік.

«Для допомоги аграріям ми запустили механізм компенсації за послуги з розмінування і покриваємо 100% вартості такої роботи. Вже відбувся 31 аукціон в системі Prozorro, за підсумками яких підписані угоди на майже пів мільярда гривень. Ми змогли отримати падіння початкової ціни більше, ніж на 17%, зекономивши близько 92 мільйонів гривень. Програма діятиме і наступного року — на неї закладено 1 мільярд гривень», — зазначила Юлія Свириденко.

Одним із ключових завдань для уряду і Мінекономіки є підтримка інновацій у сфері гуманітарного розмінування. Нові технології на кшталт використання у безпілотників із сенсорами для пошуку мін можуть стати геймчейнджерами у протимінній діяльності, вважає Юлія Свириденко. Тому Міністерство економіки працюватиме над збільшенням кількості грантів для інноваторів в наступному році.

Постійний представник Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні Яко Сільє зазначив, що інноваційні технології не лише змінюють підхід до протимінної діяльності в Україні, але й створюють унікальний досвід, який може слугувати прикладом для всього світу.

«ПРООН в Україні спільно з партнерами продовжуватиме підсилювати потенціал таких інновацій, зокрема українських, щоб забезпечити безпеку у всіх громадах та створити умови для повернення людей до рідних домівок. Щоби кожен квадратний метр української землі став безпечним для життя, роботи та розвитку», — підкреслив Яко Сільє.

Загалом форум зібрав понад 350 учасників, серед яких представники уряду, міжнародних організацій, бізнесу, неурядових ініціатив, а також експерти з розмінування. Під час тематичних панелей обговорили економічний ефект розмінування, технології та інновації в протимінній діяльності, виробництво техніки для розмінування тощо.

Подивитися трансляцію кожної панелі Форуму можна за посиланням.

Партнерами Demine Ukraine Forum стали Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні, ПУМБ, Київстар, Uklon, Starlightmedia, Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація.