Рада схвалила законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу

У вівторок, 3 грудня, Верховна Рада схвалила законопроєкт №12232 про зміни до Бюджетного кодексу України щодо правочинів з умовними зобов’язаннями.

Як повідомляє депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, "ЗА" проголосував 271 нардеп.

Відтепер Борговому агентству (до його створення – Мінфіну) надається право здійснювати правочини з умовними зобов’язаннями в рамках угод з ЄС, іноземними державами, МФО, повернення коштів за якими буде відбуватись не за рахунок державного бюджету, а зокрема за рахунок заморожених активів РФ.

Це означає, що кредит на $50 мільярдів від G7, який гаситимуть коштом заморожених російських активів, не обліковуватимуть як державний борг України. Також Україна не повертатиме цей кредит якщо не отримає репарації від Росії.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа пояснила, що зміни стосуються безповоротної фінансової допомоги на $50 млрд від країн "Великої сімки" та ЄС.

"Безповоротна позичка" у $50 млрд від країн Великої сімки і ЄС – це саме такі умовні боргові зобов’язання, тому що Україна не повертатиме цей кредит до того часу і ЯКЩО не отримає репарації від росії. Ці гроші також не будуть обліковуватись як державний борг України (що дуже помічне в умовах, коли держборг в цьому році перевищить 100% ВВП)", — пише Підласа.