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ДПСУ повідомила про розширення можливостей пропуску вантажівок через кордон з Угорщиною

Пропускатимуть порожні вантажівки без обмежень по вазі на виїзд із України.

ДПСУ повідомила про розширення можливостей пропуску вантажівок через кордон з Угорщиною
перевірка вантажівок на ПП "Лужанка"

На українсько-угорському кордоні з 2 грудня розширили можливості пропуску вантажівок через пункт пропуску «Лужанка».

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Пропускатимуть порожні вантажівки без обмежень по вазі на виїзд із України.

«Це стало можливим завдяки внесенню змін до Угоди між урядами України та Угорщини. Новий маршрут через «Лужанка – Берегшурать» розвантажить єдиний вантажний пункт пропуску на українсько-угорському кордоні «Чоп – Захонь», - додали в ДПСУ.

У прикордонслужбі уточнили, що перевізники можуть скористатися онлайн-реєстрацією в системі «єЧерга» і що йдеться про порожні вантажівки масою понад 7,5 тонн (самоскиди й тенти).

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