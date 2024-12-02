Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійрято під час сьогоднішньої поїздки до Росії заявив про необхідність посилити "мирну місію" його країни на тлі ризику ескалації війни в Україні. Угорський міністр зустрівся з російським колегою Сергієм Лавровим, пише The Guardian.

Сійрято сказав, що "попередні 1000 днів довели, що вирішення цього конфлікту на полі бою немає". Це вже не перша зустріч угорця із міністром країни-агресорки за час повномасштабної війни проти українців.

За даними Радіо Свобода, в грудні прем'єр-міністр Угорщини, який є одним із найбільш проросійських очільників країни ЄС, збирається продовжити своє "миротворче турне". У липні, після поїздки до Києва, Орбан поїхав до Москви на зустріч з Путіним, яку розкритикували деякі лідери ЄС. Потім він поїхав до Китаю і, нарешті, до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з Трампом, який тоді перебував у передвиборчій кампанії.

Зараз, за словами співрозмовників журналістів, Трамп цікавиться думкою Оріана стосовно припинення війни в Україні.

Орбан у жовтні заявляв, що Україна не може перемогти Росію на полі бою.

До того, під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії президент Володимир Зеленський висловив незадоволення діями Орбана. Він розкритикував "мирну місію", на яку угорський політик сам себе вповноважив, заявивши, що Євросоюз може теж вирішувати свої справи без залучення та присутності цієї особи.

Перед цим президент Євроради Шарль Мішель нагадав Орбану, що його ніхто не вповноважував представляти ЄС на міжнародній арені.