США ввели нові правила експорту, щоб обмежити можливості Китаю з виробництва чипів

Заходи адміністрації Байдена мають на меті уповільнити розвиток штучного інтелекту для використання у військових програмах Пекіна.

США ввели нові заходи експортного контролю, щоб обмежити можливості Китаю з розвитку передової напівпровідникової промисловості та уповільнити розвиток штучного інтелекту для військового застосування, пише Financial Times.

Обмеження на експорт ключових виробничих інструментів торкнуться як компаній США, так і іноземних фірм, які використовують американські технології для виробництва мікросхем.

Сполучені Штати також заборонять експорт до Китаю удосконаленої високошвидкісної пам'яті (HBM) ‒ найважливішого компонента у мікросхемах ШІ.

Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що нові заходи контролю, яким передували ширші пакети у жовтні 2022 та жовтні 2023 року, є “новаторськими та масштабними”.

“Це найжорсткіші заходи контролю, які коли-небудь вживав США для обмеження можливостей Китайської Народної Республіки виробляти найпередовіші чіпи, які вони використовують у своїй військовій модернізації”, ‒ сказала вона.

Міністерство торгівлі також додасть 140 китайських груп у “чорний список”, який вимагає від компаній США та інших країн подавати заявки на експортні ліцензії. Очікується, що їх отримати буде практично неможливо.

До цілей входять виробники чіпів, такі як Semiconductor Manufacturing International Corporation і Huawei, а також китайські компанії-виробники обладнання для виробництва чипів.

Меган Гарріс, експертка з експортного контролю у консалтинговій компанії Beacon Global Strategies, заявила, що удар по китайській галузі обладнання для виробництва чіпів стане ударом по сфері, яку адміністрація президента Джо Байдена недооцінила.

“Намагатися перешкодити розвитку китайської напівпровідникової промисловості, не звертаючи уваги на зростання їхніх внутрішніх можливостей з виробництва інструментів, це все одно, що намагатися перешкодити рибалці зловити більшу рибу, просто не давши йому більших вудок. Зрештою він дістанеться мети”, ‒ сказала Гарріс.

США застосують правила прямих іноземних поставок ‒ FDPR

Правила обмежують експорт 24 типів інструментів для мікросхем, які раніше не були цільовими. Щоб зробити їх ефективнішими, США в багатьох випадках вживатимуть екстериторіальний захід, так звані правила прямих іноземних поставок ‒ FDPR. Це вдарить по неамериканських компаніях, які мають у своїх інструментах компоненти зі США, а таких компаній переважна більшість.

Як зазначає FT з посиланням на джерело, США зробили винятки щодо FDPR для Японії та деяких європейських союзників, включно з Нідерландами, після того, як вони погодилися застосувати власні експортні обмеження. Південна Корея ще не у цьому списку, але їй можуть зробити поступку пізніше.

За словами американського чиновника, FDPR ускладнить американським групам можливість обходити актуальні заходи контролю. Йдеться про виробництво інструментів в інших країнах, наприклад, у Сінгапурі та Малайзії, для експорту до Китаю.

У нещодавньому звіті Грегорі Аллен, експерт із штучного інтелекту в CSIS, сказав, що основні американські виробники ‒ Applied Materials, KLA та Lam ‒ подвоїли ставку на розширення свого виробництва за межами США.