Міністр закордонних справ вирушає до Брюсселя, де говоритиме про посилення ППО і просуватиме вступ до НАТО

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 3-4 грудня перебуватиме в Брюсселі, де проведе зустрічі з партнерами з Європи та США.

Також він візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО, повідомили в МЗС. Заплановано і підписання двосторонніх документів.

"Серед тематичних пріоритетів візиту – посилення військової допомоги, зокрема спроможностей ППО, енергетичної стійкості України, просування нашої держави до членства в НАТО", – повідомили в міністерстві.

Сьогодні вранці, перед засідання Ради Україна-НАТО, МЗС опублікувало звернення, приурочене до 30-річчя підписання так званого Будапештського меморандуму. Міністерство наголосило, що Україна не розглядає альтернатив вступу до НАТО як єдиної безпекової гарантії. У заяві закликали партнерів запросити Україну до вступу вже зараз з перспективою повноцінного членства після війни.

За даними Reuters, на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу цього тижня обговорювати запрошення України не планували.