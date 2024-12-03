ЗМІ: НАТО не погодить запрошення для України цього тижня

На це рішення "можуть знадобитися тижні і місяці".

Агенція Reuters після спілкування з високопоставленими дипломатами країн НАТО стверджує, що заклик української влади негайно запросити нашу країну до Альянсу буде проігноровано на зустрічі міністрів закордонних справ цього тижня.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга у листі до колег заявив, що запрошення позбавить Кремль однієї із причин вести війну проти України - а саме завадити приєднанню країни до НАТО. Проте серед 32 членів Альянсу немає згоди щодо ухвалення такого рішення у вівторок у Брюсселі.

За словами одного зі співрозмовників Reuters, на те, щоб досягти консенсусу щодо цього питання "підуть тижні і навіть місяці". Якщо під час зустрічі міністрів запрошення України раптом стане предметом серйозного обговорення, "це буде несподіванка".

Проте набагато ймовірніше, що представники урядів країн-членів НАТО розмірковуватимуть, "як Україні бути в найсильнішій позиції перед переговорами". В Альянcі бачать три ключові чинники: "гроші, зброя та мобілізація".