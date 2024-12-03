Зеленський спростував заяви ЗМІ про 80 тисяч загиблих воїнів

Президент України Володимир Зеленський заперечив достовірність поширених у західних медіа даних щодо нібито 80 тисяч українських військових, які загинули за час повномасштабного вторгнення Росії.

В інтерв'ю виданню Kyodo News, яке оприлюднене на YouTube-сторінці Офісу Президента, Зеленський стверджує, що реальні цифри "набагато менші". При цьому глава держави каже, що влада не має достовірної інформації про кількість вбитих та закатованих росіянами цивільних і військових, які перебували на тимчасово окупованих територіях.

Окремо Президент назвав співвідношення втрат за час проведення Курської операції ЗСУ: із вересня 2024 року на одного полеглого українського воїна ворог мав "двохсотими" вісім своїх солдатів.