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Зеленський спростував заяви ЗМІ про 80 тисяч загиблих воїнів

За словами глави держави, реальні цифри набагато менші.

Зеленський спростував заяви ЗМІ про 80 тисяч загиблих воїнів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заперечив достовірність поширених у західних медіа даних щодо нібито 80 тисяч українських військових, які загинули за час повномасштабного вторгнення Росії.

В інтерв'ю виданню Kyodo News, яке оприлюднене на YouTube-сторінці Офісу Президента, Зеленський стверджує, що реальні цифри "набагато менші". При цьому глава держави каже, що влада не має достовірної інформації про кількість вбитих та закатованих росіянами цивільних і військових, які перебували на тимчасово окупованих територіях.

Окремо Президент назвав співвідношення втрат за час проведення Курської операції ЗСУ: із вересня 2024 року на одного полеглого українського воїна ворог мав "двохсотими" вісім своїх солдатів. 

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