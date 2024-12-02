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Зеленський про те, на що повинна піти Росія: "Бажано – на три букви"

Український президент сказав, що держава прагне посилитися, щоб завершити війну в 2025-му. 

Зеленський про те, на що повинна піти Росія: "Бажано – на три букви"
Фото: скріншот

Україна прагне стати сильнішою, що у 2025 закінчилася війна, сказав під час брифінгу з німецьким канцлером Олафом Шольцом український президент Володимир Зеленський.

Відповідаючи про те, на що повинна піти Росія, Зеленський сказав, що "бажано на три букви". Президент додав, що цій країні варто усвідомити, чим вона займається насправді. 

"На що повинна піти Росія? Бажано на три букви, якщо чесно. Бажано, щоб вона зрозуміла, що робить те що вона робить – вбиває нас. А ми захищаємося і боремося з ворогом, і поки що наші плани не змінені", – сказав він. 

  • Сьогодні Олаф Шольц здійснив перший з 2022-го візит до Києва. Поїздку заздалегідь не анонсували.
  • Шольц наголосив, що пріоритетом для Німеччини є посилення ППО України. 
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