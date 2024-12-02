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Зеленський – про переговори з Шольцом про Taurus: "у нас є з Олафом спільні погляди на деякі питання, а є різні погляди"

Україна працює над тим, що у цьому питанні спільного стало більше. 

Зеленський – про переговори з Шольцом про Taurus: "у нас є з Олафом спільні погляди на деякі питання, а є різні погляди"
Олафа Шольца ознайомили зі зброєю українського виробництва
Фото: Зеленський у Telegram

Україна працює над тим, аби досягнути консенсусу з Німеччиною у питанні надання далекобійної зброї Taurus, сказав на брифінгу з нагоди візиту канцлера ФРН Олафа Шольца український президент Володимир Зеленський.

Шольц під час відповіді на запитання про Taurus наголошував на тому, що Німеччина є найбільшим європейським партнером України у наданні зброї. А також на тому, що пріоритетом для неї є посилення ППО.

Щодо теми вступу України до НАТО Шольц сказав, що підтримує рішення союзників по Альянсу в Вільнюсі та Вашингтоні. 

Зеленський також наголосив на необхідності посилення ППО. 

"Є партнери, які тримають системи, які тримають «патріоти». Ми шукаємо ще захистити два десятки спеціальних об'єктві, нам просто не вистачає систем. Питання «таурусу»... у нас є з Олафом спільні погляди на деякі питання, а є різні погляди на деякі. Ми працюємо постійно над тим, щоб в питанні «таурусів» у нас було більше спільного", – сказав він.

Зеленський вважає, що якби Україна отримала Taurus, то могла б вражати більшу кількість військових об'єктів у Росії. 

Щодо теми вступу України до НАТО Шольц сказав, що підтримує рішення союзників по Альянсу в Вільнюсі та Вашингтоні. 

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