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Генштаб ЗСУ: на фронті вже відбулися 120 боїв

На Курахівському напрямку ще тривають 13 зіткнень.

Генштаб ЗСУ: на фронті вже відбулися 120 боїв
військова техніка українсьих бійців

Станом на 16.00 2 грудня на фронті відбулися 120 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Попівка, Бобилівка, Сидорівка, Тимофіївка, Олександрівка, Бачівськ Сумської області та Тимофіївка на Харківщині.

Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі, два боєзіткнення тривають до цього часу. Також росіяни здійснили авіаудари по Нескучному та Козачій Лопані, застосувавши вісім КАБів.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії неподалік Дворічної, Петропавлівки та Колісниківки. Одне боєзіткнення закінчилося, ще два тривають.

На Лиманському армія РФ атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Чернещина, Копанки, Ямполівка та Терни. Не завершилися шість атак противника.

Українські захисники зупинили одну атаку на Сіверському напрямку поблизу населеного пункту Білогорівка.

Сили оборони відбили три штурми росіян поблизу Григорівки та Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Торецькому противник атакував п’ять разів неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд. Сили оборони стримують натиск противника та відбили десять атак, шість боєзіткнень досі тривають. 

На Курахівському ворог 27 разів атакував поблизу населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Антонівка та Ганівка. 14 боєзіткнень завершені, ще 13 продовжуються.

На Времівському окупанти вісім разів атакували позиції наших військ біля Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя, сім боєзіткнень продовжуються.

На Гуляйпільському ворог завдав авіаудар, задіявши штурмову авіацію по району населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському і Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

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