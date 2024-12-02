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Військові, які пішли в СЗЧ, повинні повернутися до 1 січня: тоді вони уникнуть вироку і отримають всі соцгарантії

У разі відмови від повернення військового можуть засудити до 10 років позбавлення волі. 

Військові, які пішли в СЗЧ, повинні повернутися до 1 січня: тоді вони уникнуть вироку і отримають всі соцгарантії
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Військовослужбовці, які самовільно залишили частини або місця служби, повинні добровільно повернутися до 1 січня 2025, щоб уникнути вироку по кримінальному провадженню та зберегти всі соціальні гарантії. 

Про це нагадала радниця з комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян. Можливість повернення встановлена законом, який нещодавно ухвалила Верховна Рада. 

Згідно з ним, військові, які пішли в СЗЧ або дезертирували до моменту набрання чинності закону мають можливість добровільно, до 1 січня, прибути до своїх військових частин для продовження служби. 

"Керівник військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує дію контракту, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Окрім того, за її словами, такому військовослужбовцю поновлюються усі пільги, передбачені державою. Також, командир має повідомити орган досудового розслідування та військову службу правопорядку про те, що дія військового контракту військовослужбовця продовжується", – пояснили в ДБР.

За словами Сап'ян, це "дає гарантію того, що розпочинається автоматична процедура закриття кримінального переслідування, яке було розпочате щодо військовослужбовця".

Якщо військовий не повернеться до 1 січня, то може отримати вирок до 10 років позбавлення волі. 

Більше на цю тему – в матеріалі "В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави". 

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