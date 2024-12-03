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Deep State: армія окупантів просунулася в Кураховому

Також росіяни мали успіх біля низки інших населених пунктів Донецької області та поблизу Кругляківки Харківської. 

Deep State: армія окупантів просунулася в Кураховому
Окупанти ведуть обстріл мінометом 2С4 «Тюльпан» поблизу Бахмута, 01 грудня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Армія ворога знову просунулася в Кураховому, а також у Старих Тернах і поблизу Кругляківки та Пушкіного, йдеться в оновлених даних аналітиків Deep State. Вони уточнили й лінію зіткнення біля Нового Комара. 

Всі ці населені пункти, окрім Кургляківки, розташовані в Донецькій області. Кругляківка належить до Харківської. 

Просування ворога
Фото: Deep State
Просування ворога

  • За даними Генштабу, вчора головним напрямком удару ворога був Курахівський. Там відбулося понад 60 бойових зіткнень. Близько 40 атака відбили захисники Покровського напрямку, який є другим за кількістю боїв. 
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