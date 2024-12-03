Deep State: армія окупантів просунулася в Кураховому

Також росіяни мали успіх біля низки інших населених пунктів Донецької області та поблизу Кругляківки Харківської.

Армія ворога знову просунулася в Кураховому, а також у Старих Тернах і поблизу Кругляківки та Пушкіного, йдеться в оновлених даних аналітиків Deep State. Вони уточнили й лінію зіткнення біля Нового Комара.

Всі ці населені пункти, окрім Кургляківки, розташовані в Донецькій області. Кругляківка належить до Харківської.

Фото: Deep State Просування ворога