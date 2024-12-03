Ворог атакував енергетичний об'єкт у Рівненській області

За інформацією ОВА, люди не постраждали.

Російська армія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру Рівненської області.

За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали. Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.

"Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби", – сказав він.

У ніч на 3 грудня росіяни знову використали дрони для ударів по українських містах. Перши дрони полетіли на півдні ще близько 21:30, потім ворог додавав все нові і нові групи, розосереджені по різних регіонах. Відбій загрози ударів оголосили аж після 7 ранку.