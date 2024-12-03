Ворог атакував енергетичний об'єкт у Рівненській області

Російська армія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру Рівненської області.
За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали. Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.
"Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби", – сказав він.
У ніч на 3 грудня росіяни знову використали дрони для ударів по українських містах. Перши дрони полетіли на півдні ще близько 21:30, потім ворог додавав все нові і нові групи, розосереджені по різних регіонах. Відбій загрози ударів оголосили аж після 7 ранку.
- Рівненська область зазнавала атаки і під час масованого удару 17 листопада. Тоді також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
- Сьогодні вночі росіяни атакували Тернопільську область. Мер облцентру повідомив про удар по об'єкту енергетичної інфраструктури, внаслідок чого частина Тернополя опинилися без живлення.