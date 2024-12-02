Головне за понеділок, 2 грудня: понад 190 боєзіткнень, новий пакет військової допомоги від США, протести в Грузії

Бойові дії на Донеччині, 193 бойових зіткнення, ворожі обстріли, відключення світла, слово року за Оксфордським словником. Яким запам’ятається 1013-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 грудня відбулося 193 бойових зіткнення.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

На Курахівському напрямку відбулось 67 боєзіткнень, на Покровському та Времівському по 40.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 грудня – в новині.

США оголосили пакет військової допомоги Україні на 725 млн доларів, повідомили в Державному департаменті США.

Пакет включатиме:

боєприпаси для систем HIMARS

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси

ракети Stinger

засоби протидії безпілотникам

дрони

протипіхотні міни

протитанкові комплекси Javelin і AT-4

Докладніше – в новині.

Україна працює над тим, аби досягнути консенсусу з Німеччиною у питанні надання далекобійної зброї Taurus, сказав на брифінгу з нагоди візиту канцлера ФРН Олафа Шольца український президент Володимир Зеленський.

Шольц під час відповіді на запитання про Taurus наголошував на тому, що Німеччина є найбільшим європейським партнером України у наданні зброї. А також на тому, що пріоритетом для неї є посилення ППО. Зеленський також наголосив на необхідності посилення ППО.

"Є партнери, які тримають системи, які тримають «патріоти». Ми шукаємо ще захистити два десятки спеціальних об'єктів, нам просто не вистачає систем. Питання «таурусу»... у нас є з Олафом спільні погляди на деякі питання, а є різні погляди на деякі. Ми працюємо постійно над тим, щоб в питанні «таурусів» у нас було більше спільного", – сказав він.

Зеленський вважає, що якби Україна отримала Taurus, то могла б вражати більшу кількість військових об'єктів у Росії.

Укренерго розповіло, як відключатимуть світло у вівторок, 3 грудня.

Зокрема для побутових споживачів обмеження електропостачання діятимуть наступним чином:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень;

08:00 – 19:00 — дві черги;

19:00 – 21:00 — одна черга.

Для промисловості та бізнесу відключення діятимуть упродовж 6:00-22:00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада», - нагадали у компанії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває у протистоянні з власним урядом, закликала сьогодні європейські країни протистояти спробі Росії встановити контроль над її нацією, пише Reuters.

“Ми хочемо, щоб нам повернули нашу європейську долю. Це повстання цілої країни”, — сказала вона радіо France Inter.

Зурабішвілі, повноваження якої переважно церемоніальні, заявила, що Росія, яка вже перебуває у стані війни в Україні, проводить гібридну стратегію проти Грузії та інших країн, таких як Молдова, а також Румунія ‒ члена НАТО і ЄС.

“Нам дуже потрібна чітка моральна та політична підтримка з боку Європи”, ‒ заявила 72-річна президентка.

Оксфордський університет визначився зі словом 2024 року ‒ це “brain rot”, що перекладається як “гниття мозку”.

“Brain rot” пояснюють як “передбачуване погіршення психічного чи інтелектуального стану людини, особливо внаслідок надмірного споживання матеріалу (тепер особливо онлайн-контенту), який вважається тривіальним або нескладним”.

Університет провів понад 37 000 голосувань, всесвітнє громадське обговорення та аналіз мовних даних.

“Наші експерти помітили, що цього року термін “гниття мозку” набув нової популярності як термін, який використовується для вираження занепокоєння щодо впливу споживання надмірної кількості низькоякісного онлайн-контенту, особливо в соціальних мережах. З 2023 по 2024 рік частота використання цього терміну зросла на 230%”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!