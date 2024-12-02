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Перед "Рамштайном" Умєров і Остін обговорили постачання допомоги Україні у 2025 році

Розмова відбулася перед засіданням «Рамштайну».

Перед "Рамштайном" Умєров і Остін обговорили постачання допомоги Україні у 2025 році
Рустем Умєров і Ллойд Остін
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Рустем Умєров провів щотижневу розмову з американським колегою Ллойдом Остіном.

За словами Умєрова, йшлося про поточну ситуацію на полі бою, ключові виклики і потреби українських Сил оборони.

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«Також зосередилися на стратегічному плануванні 2025 року – зокрема, постачанні озброєння, техніки та оснащені наших підрозділів. Особливу увагу приділили підготовці до наступного засідання у форматі «Рамштайн». Україна та її партнери продовжують працювати над рішеннями, які допоможуть ще більше посилити нашу обороноздатність та наблизити перемогу», - зазначив український міністр.

  • Нещодавно керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінг розповів, що засідання планують провести у грудні до Різдва за участі адміністрації Байдена, яка йде у відставку. При цьому існує дискусія, на якому рівні може відбутися зустріч – на рівні лідерів чи на рівні міністрів оборони.
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