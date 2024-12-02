Перед "Рамштайном" Умєров і Остін обговорили постачання допомоги Україні у 2025 році

Міністр оборони Рустем Умєров провів щотижневу розмову з американським колегою Ллойдом Остіном.

За словами Умєрова, йшлося про поточну ситуацію на полі бою, ключові виклики і потреби українських Сил оборони.

«Також зосередилися на стратегічному плануванні 2025 року – зокрема, постачанні озброєння, техніки та оснащені наших підрозділів. Особливу увагу приділили підготовці до наступного засідання у форматі «Рамштайн». Україна та її партнери продовжують працювати над рішеннями, які допоможуть ще більше посилити нашу обороноздатність та наблизити перемогу», - зазначив український міністр.