Зустріч у форматі “Рамштайн” може відбутись на найвищому рівні у грудні

Керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінг розповів можливу зустріч у форматі “Рамштайн”, повідомляє “Європейська правда”.
"Я сподіваюся, що в грудні, до Різдва, відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн" з адміністрацією Байдена, яка йде у відставку. Існує дискусія, на якому рівні може відбутися ця зустріч – на рівні лідерів чи на рівні міністрів оборони", – зазначив Фройдінг.
На його думку, зміна президента США у січні не є проблемою для проведення такої зустрічі. Ба більше, як вважає німецький генерал, це зафіксує намір збереження постачань для ЗСУ.
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Востаннє засідання "Рамштайн" відбувалося на початку вересня. Тоді у ньому вперше особисто взяв участь президент України Володимир Зеленський. Тоді президент назвав головні потреби України, серед яких зброя, підтримка і швидка доставка пакетів військової допомоги.
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Згодом Рустем Умєров підсумував, яку допомогу отримала чи отримає наша держава за результатами 24-го засідання у форматі "Рамштайн".
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Допомогу виділили чи пообіцяли США, Великобританія, Канада, Нідерланди, Швеція, Іспанія.