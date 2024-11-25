Зустріч у форматі “Рамштайн” може відбутись на найвищому рівні у грудні

На зустрічі може бути присутній Джо Байден.

Під час 24го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінг розповів можливу зустріч у форматі “Рамштайн”, повідомляє “Європейська правда”.

"Я сподіваюся, що в грудні, до Різдва, відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн" з адміністрацією Байдена, яка йде у відставку. Існує дискусія, на якому рівні може відбутися ця зустріч – на рівні лідерів чи на рівні міністрів оборони", – зазначив Фройдінг.

На його думку, зміна президента США у січні не є проблемою для проведення такої зустрічі. Ба більше, як вважає німецький генерал, це зафіксує намір збереження постачань для ЗСУ.