До кінця року Україна має отримати від Німеччини дві системи ППО IRIS-T

Йдеться про ППО малої та середньої дальності.

Керівник спеціального штабу з питань України в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг розповів про передачу Україні систем ППО IRIS-T, повідомляє "Європейська правда".

"Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України протягом наступних днів та тижнів, до Різдва", – зазначив Фройдінг.

Також він запевнив, що німецька підтримка триватиме як до, так і після 23 лютого, коли у Німеччині запропоновані вибори.

Німецький генерал-майор нагадав, що останнім часом його країна передала Україні артилерійські гаубиці, танки, бойові машини піхоти Marder, а також розпочали програму ударних безпілотників.