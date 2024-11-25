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Стефанішина розповіла, про що йтиметься на засіданні Ради Україна-НАТО 26 листопада

Засідання скликали через перше застосування Росією експериментальної балістичної ракети по українській території.

Стефанішина розповіла, про що йтиметься на засіданні Ради Україна-НАТО 26 листопада
Ольга Стефанішина
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

26 листопада відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що говоритимуть, зокрема, про ракетні обстріли з боку РФ, передає «Інтерфакс-Україна».

Стефанішина розповіла, що також ітиметься про посилення можливостей протиповітряної оборони для України, оснащення українських бригад, мобілізацію фінансової підтримки (очікується щонайменше 40 мільярдів доларів на рік, яку гарантували Україні на саміті НАТО у Вашингтоні).

«Ми точно знаємо, що очікувати від НАТО - це традиційне занепокоєння. Але для нас майданчик Ради Україна-НАТО - це майданчик, який дає змогу оперативно інформувати союзників і отримувати оперативну інформацію та їхні оцінки ситуації, що дає змогу формувати комплексну картину», - сказала віцепрем'єрка.

  • Раду Україна-НАТО скликають на вівторок через перше застосування Росією експериментальної балістичної ракети по українській території.
  • Зокрема, 21 листопада РФ вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами.
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