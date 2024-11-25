Стефанішина розповіла, про що йтиметься на засіданні Ради Україна-НАТО 26 листопада

26 листопада відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що говоритимуть, зокрема, про ракетні обстріли з боку РФ, передає «Інтерфакс-Україна».

Стефанішина розповіла, що також ітиметься про посилення можливостей протиповітряної оборони для України, оснащення українських бригад, мобілізацію фінансової підтримки (очікується щонайменше 40 мільярдів доларів на рік, яку гарантували Україні на саміті НАТО у Вашингтоні).

«Ми точно знаємо, що очікувати від НАТО - це традиційне занепокоєння. Але для нас майданчик Ради Україна-НАТО - це майданчик, який дає змогу оперативно інформувати союзників і отримувати оперативну інформацію та їхні оцінки ситуації, що дає змогу формувати комплексну картину», - сказала віцепрем'єрка.