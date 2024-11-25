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Сили ППО збили російський "Іскандер" над Одещиною

На південному напрямку ППО збила БпЛА "Мерлін", 2 "Орлани" та "Supercam".

Сили ППО збили російський "Іскандер" над Одещиною
Пункт управління зенітного ракетного Харківського полку
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Протиповітряна оборона півдня 25 листопада збила один з двох "Іскандерів", якими РФ атакувала Одеську область.

Про це повідомляють Повітряні сили.

"Упродовж дня 25 листопада 2024 року російські окупанти атакували Одещину двома балістичними ракетами "Іскандер-М", одну з яких було збито протиповітряною обороною півдня України", — ідеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили

Також на південному напрямку Силами ППО знищено п’ять розвідувальних безпілотників – два БпЛА "Орлан" та по одному "Фенікс", "Мерлін-ВР" і "Supercam".

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