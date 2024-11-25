Сили ППО збили російський "Іскандер" над Одещиною

Протиповітряна оборона півдня 25 листопада збила один з двох "Іскандерів", якими РФ атакувала Одеську область.
Про це повідомляють Повітряні сили.
"Упродовж дня 25 листопада 2024 року російські окупанти атакували Одещину двома балістичними ракетами "Іскандер-М", одну з яких було збито протиповітряною обороною півдня України", — ідеться у повідомленні.
Також на південному напрямку Силами ППО знищено п’ять розвідувальних безпілотників – два БпЛА "Орлан" та по одному "Фенікс", "Мерлін-ВР" і "Supercam".