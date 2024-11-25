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Зеленський про підсумки понеділка: Ставка, захист енергетики та виробництво зброї

Генерал Сирський доповів щодо ситуації на Курському напрямку та важливих ділянках фронту.

Зеленський про підсумки понеділка: Ставка, захист енергетики та виробництво зброї
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський розповів головні події понеділка, 25 листопада. 

"Сьогодні провів засідання Ставки. Різні питання. І передусім захист нашої інфраструктури, нашої енергетики. Були відповідні доповіді, аналіз досвіду щодо відбиття російських ударів. Найкращі результати конкретних підрозділів мають бути поширені на всі обʼєкти, на всіх, хто здійснює захисну роботу", — повідомив президент Зеленський. 

Під час засідання також обговорили виробництво та постачання дронів, ракет та іншого озброєння. Президент наголосив: "всі завдання по зброї на цей рік точно будуть виконані. На наступний – також". 

На Ставці також доповідав Головком Сирський щодо ситуації на ключових ділянках фронту, зокрема і по Курській операції.

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