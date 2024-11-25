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“Українська команда” передала FPV-дрони підрозділу ССО “Рейнджер”

Волонтери допомагають оснащувати нові військові підрозділи, створені вже під час повномасштабної війни за стандартами НАТО. 

“Українська команда” передала FPV-дрони підрозділу ССО “Рейнджер”
Дрони від «Української команди»
Фото: скрин відео

Нещодавно сформований за стандартами НАТО підрозділ «Рейнджер» отримав партію FPV-дроніввід «Української команди» для виконання бойових завдань. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штаб..

«Українська команда» допомагає оснащувати нові військові підрозділи, створені вже під час повномасштабної війни за стандартами НАТО. Передали партію FPV-дронів 6 окремому підрозділу «Рейнджер» Сил спеціальних операцій», - йдеться у повідомленні.

Волонтери зазначають, що підрозділ «Рейнджер» спеціалізується на розвідці та рейдах у тилу ворога. 

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» за 1000 днів повномасштабного вторгнення передала на передову понад 2500 FPV-дронів, більше 200 літаків-камікадзе, а також майже 150 «Мавіків» та мультикоптерів.

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