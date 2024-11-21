ВР ратифікувала договір про співробітництво між Україною та Албанією

Договір передбачає розвиток відносин у сферах культури та культурної спадщини, економіки, гуманітарної підтримки, військової співпраці тощо.

Верховна Рада ратифікувала Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Албанія, який регулюватиме відносини між державами.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховної Ради.

Відповідно до цього договору, сторони погоджуються розвивати свої стосунки як дружні держави на підставі Статуту ООН та інших міжнародних документів.

"Договір передбачає посилення діалогу між нашими країнами на найвищому рівні, а також розвиток відносин у сферах культури та культурної спадщини, економіки, гуманітарної підтримки, військової співпраці, сільського господарства", – розповів народний депутат, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Також у документі йдеться про співробітництво в галузях телекомунікації, гірничої промисловості, транспорту, будівництва, екології тощо. Це – всеосяжний міжнародний договір, який сприятиме поглибленню і зміцненню відносин між державами.