ПАР готовий приєднатися до ініціативи Bring Kids Back UA 20 для повернення українських дітей, - Зарівна

У Преторії, столиці Південно-Африканської республіки, під егідою президентської ініціативи Bring Kids Back UA 20 листопада пройшов симпозіум, присвячений захисту прав українських дітей. Про це повідомила радниця голови Офісу президента Андрія Єрмака, операційна директорка Bring Kids Back UA Дар’я Зарівна.

Метою такого заходу було розповісти південноафриканським експертам та представникам влади про воєнні злочини Росії проти українських дітей.

“Про дітей, яких Росія вбила, покалічила, позбавила сім’ї, депортувала та примусово перемістила. Також я розказала про ініціативу Bring Kids Back UA, місія якої повернути додому всіх наших дітей, подарувати їм щасливе майбутнє та домогтись справедливості для РФ. Проте досягнути цієї мети неможливо без глобальної підтримки”, - заявила Зарівна.

Вона назвала симпозіум важливим кроком на шляху зміцнення співпраці України та ПАР. А також відзначила важливість готовність Південно-Африканської республіки приєднатися до країн-медіаторів - Ватикана та Катара - у сприянні повернення незаконно вивезених Росією українських дітей.

Bring Kids Back UA — українська гуманітарна програма, створена під егідоюза ініціативою президента Володимира Зеленського у 2023 році. Вона об’єднує зусилля органів влади України, інших держав, міжнародних та неурядових організацій заради повернення на батьківщину всіх викрадених Росією українських дітей.

У жовтні уряд ухвалив рішення створити реєстр дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації проти України.