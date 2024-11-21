У Криму впав автомобільний міст
У Криму впав автомобільний міст
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
ГоловнаПолітика

ПАР готовий приєднатися до ініціативи Bring Kids Back UA 20 для повернення українських дітей, - Зарівна

У Преторії пройшов симпозіум, присвячений захисту прав дітей. 

ПАР готовий приєднатися до ініціативи Bring Kids Back UA 20 для повернення українських дітей, - Зарівна
Симпозіум у ПАР
Фото: facebook/liubov.abravitova

У Преторії, столиці Південно-Африканської республіки, під егідою президентської ініціативи Bring Kids Back UA 20 листопада пройшов симпозіум, присвячений захисту прав українських дітей. Про це повідомила радниця голови Офісу президента Андрія Єрмака, операційна директорка Bring Kids Back UA Дар’я Зарівна. 

Метою такого заходу було розповісти південноафриканським експертам та представникам влади про воєнні злочини Росії проти українських дітей.

“Про дітей, яких Росія вбила, покалічила, позбавила сім’ї, депортувала та примусово перемістила. Також я розказала про ініціативу Bring Kids Back UA, місія якої повернути додому всіх наших дітей, подарувати їм щасливе майбутнє та домогтись справедливості для РФ. Проте досягнути цієї мети неможливо без глобальної підтримки”, - заявила Зарівна. 

Вона назвала симпозіум важливим кроком на шляху зміцнення співпраці України та ПАР. А також відзначила важливість готовність Південно-Африканської республіки приєднатися до країн-медіаторів - Ватикана та Катара - у сприянні повернення незаконно вивезених Росією українських дітей.  

  • Bring Kids Back UA — українська гуманітарна програма, створена під егідоюза ініціативою президента Володимира Зеленського у 2023 році. Вона об’єднує зусилля органів влади України, інших держав, міжнародних та неурядових організацій заради повернення на батьківщину всіх викрадених Росією українських дітей.

У жовтні уряд ухвалив рішення створити реєстр дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації проти України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies