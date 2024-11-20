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Парламент підтримав позбавлення державних нагород зрадників України

“За” – 283 депутати.

Парламент підтримав позбавлення державних нагород зрадників України
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт 11410 позбавлення державних нагород зрадників України.

“За” – 283 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

Серед іншого, законопроєкт передбачає позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Закон передбачає відповідні зміни до Кримінального кодексу. 

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