Парламент підтримав позбавлення державних нагород зрадників України

Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт 11410 позбавлення державних нагород зрадників України.

“За” – 283 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Серед іншого, законопроєкт передбачає позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Закон передбачає відповідні зміни до Кримінального кодексу.