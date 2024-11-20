Парламент підтримав позбавлення державних нагород зрадників України

Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт 11410 позбавлення державних нагород зрадників України.
“За” – 283 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Серед іншого, законопроєкт передбачає позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.
Закон передбачає відповідні зміни до Кримінального кодексу.
- 20 серпня Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні.
- Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що розгляд цього законопроєкту є пріоритетним.
- Докладніше на цю тему читайте матеріал LB.ua “Забрати нагороди у зрадників”.