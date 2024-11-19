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ЄС відкликав виділені для уряду Грузії 121 млн євро

Натомість Брюссель спрямує ці кошти на підтримку громадянського суспільства в країні.

ЄС відкликав виділені для уряду Грузії 121 млн євро
Ілюстративне фото: Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз планує перенаправити кошти у розмірі понад 120 мільйонів євро, виділені для уряду Грузії, на інші цілі. 

Про це він сказав 18 листопада на пресконференції в рамках засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає DW. 

Реагуючи на те, що проведення у жовтні парламентських виборів у Грузії підтвердило "відхід країни від демократії за нинішнього уряду", ЄС анулював підтримку грузинським збройним силам по лінії Європейського фонду миру, а також скасував виділення 121 мільйона євро безпосередньо грузинському уряду, пояснив Боррель. 

Кошти будуть перенаправлені "на програми, які приносять користь цивільному суспільству та безпосередньо грузинському народу", зазначив глава європейської дипломатії.

Щоб "ретельно вивчити події" на виборах, Брюссель направить до Грузії політичну місію.

"Лідери "Грузинської мрії" відвели країну зі шляху Євросоюзу, пішовши проти прагнень грузинського народу та мети країни рухатися у напрямку до ЄС. Ми всі хочемо для Грузії одного й того ж – повернути її на європейський шлях. Грузинському народу я хочу повторити те, що я сказав минулого року під час свого візиту до Грузії: двері Європейського Союзу залишиться відкритими для Грузії”, – наголосив Жозеп Боррель. 

Вибори у Грузії

  • На виборах 26 жовтня переможцем оголосили правлючу партію, хоча були численні повідомлення про фальсифікації включно з підкупом виборців і вкиданням бюлетенів. 
  • Велика кількість грузинських громадян вийшла на протести через оголошені результати. Днями грузинська опозиція опублікувала список вимог до влади та план своїх дій. Вона наполягала на проведенні нових виборів. Влада поки що не збирається проводити повторні вибори та наполягає, що перше засідання оновленого парламенту збереться цього місяця. 
  • 11 листопада опозиція та її прихильники провели мітинг "Ми – Європа!". 
  • 14 листопада грузинські суди відхилили всі позови щодо невизнання парламентських виборів. 
  • 16 листопада ЦВК офіційно оголосила про перемогу "Грузинської мрії" на виборах із результатом у понад 53 %. 
  • Вранці 19 листопада у Грузії поліція розігнала акцію протесту і затримала понад 10 мітингарів.
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