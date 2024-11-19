ЄС відкликав виділені для уряду Грузії 121 млн євро

Натомість Брюссель спрямує ці кошти на підтримку громадянського суспільства в країні.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз планує перенаправити кошти у розмірі понад 120 мільйонів євро, виділені для уряду Грузії, на інші цілі.

Про це він сказав 18 листопада на пресконференції в рамках засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає DW.

Реагуючи на те, що проведення у жовтні парламентських виборів у Грузії підтвердило "відхід країни від демократії за нинішнього уряду", ЄС анулював підтримку грузинським збройним силам по лінії Європейського фонду миру, а також скасував виділення 121 мільйона євро безпосередньо грузинському уряду, пояснив Боррель.

Кошти будуть перенаправлені "на програми, які приносять користь цивільному суспільству та безпосередньо грузинському народу", зазначив глава європейської дипломатії.

Щоб "ретельно вивчити події" на виборах, Брюссель направить до Грузії політичну місію.

"Лідери "Грузинської мрії" відвели країну зі шляху Євросоюзу, пішовши проти прагнень грузинського народу та мети країни рухатися у напрямку до ЄС. Ми всі хочемо для Грузії одного й того ж – повернути її на європейський шлях. Грузинському народу я хочу повторити те, що я сказав минулого року під час свого візиту до Грузії: двері Європейського Союзу залишиться відкритими для Грузії”, – наголосив Жозеп Боррель.

Вибори у Грузії