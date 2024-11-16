Зеленський подякував Японії за виділення $3 млрд у межах $50 млрд кредиту від G7

Президент Володимир Зеленський подякував Японії за виділення 3 млрд доларів у межах 50 млрд доларів кредиту від G7.
Глава держави сказав про це під час зустрічі з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю, який після формування нового уряду здійснив свій перший двосторонній візит до України, повідомляє Офіс президента України.
“Ви були на нашому боці з початку повномасштабного вторгнення Росії, ви нам допомагали. Ми високо цінуємо ту допомогу, яку уряд Японії та народ Японії надали Україні. Сума майже 12 мільярдів доларів – це загальна підтримка України під час цієї війни”, – сказав Зеленський.
Окремо президент подякував за виділення 3 млрд доларів у межах рішення G7 щодо кредиту на 50 млрд доларів, який погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Президент відзначив тісні відносини між Україною та Японією, а також висловив сподівання на те, що діалог на такому ж високому рівні продовжиться і з новим премʼєр-міністром Японії Шігеру Ішібою.
- Раніше Шмигаль заявив, що $50 млрд від G7 та Євросоюзу будуть доступні вже цього року.
- 23 жовтня Рада ЄС схвалила пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 35 млрд євро кредиту. Кошти передбачені у межах 50-мільярдного кредиту, який схвалила "Група семи" за рахунок надприбутків, отриманих від заморожених російських грошей. Кошти передбачені у межах 50-мільярдного кредиту, який схвалила "Група семи" за рахунок надприбутків, отриманих від заморожених російських грошей.
- 22 жовтня свою частку з цих 50 млрд визначила Велика Британія – вона прокредитує нашу державу на $3 млрд.
- Напередодні схвалив виділення 35 мільярдів євро Європарламент, а Штати нададуть 20 мільярдів доларів на масштабну кредитну програму "Великої сімки".