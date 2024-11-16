Лідери G7 запевнили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно

"Велика сімка" і надалі є відданою щодо накладених на РФ санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів.

Лідери G7 у заяві, схваленій із наближенням тисячного дня війни Росії проти України запевнили, що будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки потрібно.

"Ми, лідери Великої сімки (G7), підтверджуємо нашу непохитну підтримку України, скільки завгодно. Ми солідарні, роблячи внесок у боротьбу за суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та її відбудову. Ми також усвідомлюємо вплив російської агресії на незахищених людей у всьому світі", – йдеться у тексті заяви.

"Велика сімка" і надалі є відданою щодо накладених на РФ санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів.

"Після 1000 днів війни ми визнаємо величезні страждання, які виніс народ України. Незважаючи на ці труднощі, українці продемонстрували неперевершену стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури та народу. Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого і тривалого миру", – зазначено у документі.