НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну
Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
ГоловнаПолітика

Лідери G7 запевнили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно

"Велика сімка" і надалі є відданою щодо накладених на РФ санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів. 

Лідери G7 запевнили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно
G7
Фото: НАЗК

Лідери G7  у заяві, схваленій із наближенням тисячного дня війни Росії проти України запевнили, що будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки потрібно.

"Ми, лідери Великої сімки (G7), підтверджуємо нашу непохитну підтримку України, скільки завгодно. Ми солідарні, роблячи внесок у боротьбу за суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та її відбудову. Ми також усвідомлюємо вплив російської агресії на незахищених людей у всьому світі", – йдеться у тексті заяви.

"Велика сімка" і надалі є відданою щодо накладених на РФ санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів. 

"Після 1000 днів війни ми визнаємо величезні страждання, які виніс народ України. Незважаючи на ці труднощі, українці продемонстрували неперевершену стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури та народу. Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого і тривалого миру", – зазначено у документі. 

  • Наприкінці жовтня країни G7 досягли остаточної згоди щодо кредиту для України за рахунок російських активів. Виплати прагнуть розпочати до кінця року. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies