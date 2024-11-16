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Зеленський: умови переговорів з РФ залежать від того, чи буде Україна сильною

Америка повинна зберегти позицію, що Росія — агресор, що вона порушила нашу територіальну цілісність.

Зеленський: умови переговорів з РФ залежать від того, чи буде Україна сильною
Зеленський на засіданні РНБО

Мирні переговори між Україною та РФ можливі лише тоді, коли Україна буде сильною, тому важлива підтримка міжнародних партнерів, зокрема США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільному".

Президент вважає, що якщо вести переговори в тих умовах, в яких Україна зараз, то це програшний статус для України.

"Переговори між Україною та Росією можливі за тих умов, що Україна буде не наодинці з РФ, за умов, що Україна буде сильною. Які можуть бути переговори просто з вбивцею? Якщо ми говоримо з Путіним, і ми в тих умовах, які ми зараз, не посилені, – це на вході програшний статус для України. Це не про справедливий мир. Безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих переговорах", — каже Зеленський.

Президент наголошує, що важлива позиція президента США Трампа. "Важливий настрій Америки до України. Не можна абстрактно говорити: я — посередник (не хочу наводити приклади тих чи інших країн), тому не можу обирати сторону. Америка повинна зберегти позицію, що Росія — агресор, що вона порушила нашу територіальну цілісність, міжнародне право", — додає президент України. 

Зеленський також наголошує, що повинні бути елементи Плану перемоги. "Для нас перемога — сильна Україна. В дипломатії чи на полі бою — це друге питання. Перше — сильна Україна. Вона повинна бути сильною для будь-якої дипломатії".

Він підкреслює, що США — не лише потенційний посередник в переговорах, а країна, яка надає величезні обсяги допомоги і яка може спонукати нас до того, щоб Україна та РФ сіли за стіл переговорів.

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