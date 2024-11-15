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Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну

Обраний президент назвав припинення війни своїм пріоритетом.

Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

На заході Інституту політики "Америка передусім" у Флориді Дональд Трамп вперше після ночі виборів виголосив публічну промову, у якій коротко згадав про війну в Україні.

Як пише BBC, під час виступу обраний президент анонсував призначення Дуга Бургума, одного з колишніх претендентів на посаду віцепрезидента США, головою внутрішнього департаменту, відповідального за розподіл федеральних земель та природних ресурсів. 

Під кінець промови Трамп заявив, що "війна Росії та України повинна завершитися" і назвав це одним із пріоритетів, щойно він повернеться до Білого дому у січні. Також республіканець вважає важливим очищення влади від бюрократії, вирішення конфліктів на Близькому Сході і боротьбу з пропагандою гендерної політики щодо дітей.

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