Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну

На заході Інституту політики "Америка передусім" у Флориді Дональд Трамп вперше після ночі виборів виголосив публічну промову, у якій коротко згадав про війну в Україні.

Як пише BBC, під час виступу обраний президент анонсував призначення Дуга Бургума, одного з колишніх претендентів на посаду віцепрезидента США, головою внутрішнього департаменту, відповідального за розподіл федеральних земель та природних ресурсів.

Під кінець промови Трамп заявив, що "війна Росії та України повинна завершитися" і назвав це одним із пріоритетів, щойно він повернеться до Білого дому у січні. Також республіканець вважає важливим очищення влади від бюрократії, вирішення конфліктів на Близькому Сході і боротьбу з пропагандою гендерної політики щодо дітей.