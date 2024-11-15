У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Don`t panic. Що для України означає перемога Трампа?
Don`t panic. Що для України означає перемога Трампа?
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
У Криму впав автомобільний міст
У Криму впав автомобільний міст
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
ГоловнаСуспільствоВійна

У Франції закінчується підготовка української піхотної бригади “Анна Київська”

Є серйозні підстави вважати, що навчання українських військових у Франції продовжиться.

У Франції закінчується підготовка української піхотної бригади “Анна Київська”
У Франції закінчується підготовка української піхотної бригади “Анна Київська”
Фото: Укрінформ, Лідія Таран

У східному французькому регіоні Гранд-Ест завершують підготовку бійці української бригади “Анна Київська”.

Про це повідомляє Укрінформ.

Навчальний центр, де українські військові проходять навчання, відвідали голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро, міністр збройних сил Себастьян Лекорню та делегація посольства України у Франції.

Жан-Ноель Барро повідомив, що за останні два роки Європа дала можливість підготувати 60 тис. українських бійців.

Підписуйтесь на наш Google News

В свою чергу, Себастьян Лекорню додав, що навчання та оснащення української бригади – це практична модель підтримки, яку Франція показує світу. 

“Є серйозні підстави вважати, що навчання наших військових у Франції продовжиться, ми над цим працюємо”, - зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко.

Він зауважив, що французи багато чому навчились у досвідчених українських воїнів, які приїхали на навчання, і цей досвід для них неоціненний. 

“Тож зараз народжується братерство та кооперація між двома арміями”, - наголосив Омельченко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies