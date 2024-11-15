У Франції закінчується підготовка української піхотної бригади “Анна Київська”

Є серйозні підстави вважати, що навчання українських військових у Франції продовжиться.

У східному французькому регіоні Гранд-Ест завершують підготовку бійці української бригади “Анна Київська”.

Про це повідомляє Укрінформ.

Навчальний центр, де українські військові проходять навчання, відвідали голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро, міністр збройних сил Себастьян Лекорню та делегація посольства України у Франції.

Жан-Ноель Барро повідомив, що за останні два роки Європа дала можливість підготувати 60 тис. українських бійців.

В свою чергу, Себастьян Лекорню додав, що навчання та оснащення української бригади – це практична модель підтримки, яку Франція показує світу.

“Є серйозні підстави вважати, що навчання наших військових у Франції продовжиться, ми над цим працюємо”, - зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко.

Він зауважив, що французи багато чому навчились у досвідчених українських воїнів, які приїхали на навчання, і цей досвід для них неоціненний.

“Тож зараз народжується братерство та кооперація між двома арміями”, - наголосив Омельченко.