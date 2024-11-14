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Внаслідок російського обстрілу поранення отримала мешканка Нікопольщини

Після того, як їй надали медичну допомогу, вона лікуватиметься амбулаторно. 

Внаслідок російського обстрілу поранення отримала мешканка Нікопольщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 14 листопада 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 14 листопада, росіяни 6 разів били по Нікопольщині дронами-камікадзе, крім того застосовував для обстрілів РСЗВ “Град”.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Під ударом були Нікополь, Мирівська та Марганецька громади”, - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок обстрілу постраждала 51-річна жінка. Після того, як їй надали медичну допомогу, вона лікуватиметься амбулаторно. 

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Також обстрілами були пошкоджені інфраструктура, 2 приватні будинки, лінія електропередач. 

Крім того, окупанти влучили БпЛА по Зеленодольській громаді Криворізького району і понівечили інфраструктуру. На щастя, люди не постраждали.

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