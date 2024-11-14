Внаслідок російського обстрілу поранення отримала мешканка Нікопольщини

Сьогодні, 14 листопада, росіяни 6 разів били по Нікопольщині дронами-камікадзе, крім того застосовував для обстрілів РСЗВ “Град”.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Під ударом були Нікополь, Мирівська та Марганецька громади”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу постраждала 51-річна жінка. Після того, як їй надали медичну допомогу, вона лікуватиметься амбулаторно.
Також обстрілами були пошкоджені інфраструктура, 2 приватні будинки, лінія електропередач.
Крім того, окупанти влучили БпЛА по Зеленодольській громаді Криворізького району і понівечили інфраструктуру. На щастя, люди не постраждали.