Умєров розповів про закупівлі роботизованих комплексів

Міноборони закуповує роботизовані комплекси для українських військових.

Як повідомив очільник відомства Рустем Умєров, за 10 місяців цього року Агенція оборонних закупівель уклала 16 контрактів на суму майже 300 мільйонів гривень. Придбають декілька сотень розвідувально-ударних, логістичних та інших комплексів.

«Важливо, що всі інноваційні розробки — українського виробництва. Працюємо з вітчизняними розробниками, щоб сучасне озброєння якнайшвидше потрапляло на фронт і наближало нашу перемогу», - додав міністр.