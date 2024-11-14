Сирський розповів начальнику Генштабу Франції про ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський поінформував начальника Генерального штабу ЗС Франції генерала Тьєрі Бюркара про оперативну обстановку на фронті.
Про це Сирський повідомив у фейсбуці.
"Провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу ЗС Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром.В ході розмови поділився інформацією щодо оперативної обстановки на лінії фронту. Поінформував французького колегу про особливості оборонних операцій на найбільш напружених ділянках", – написав головнокомандувач.
Бюркар підтвердив наміри французької сторони продовжити надання матеріально-технічної допомоги та підготовку українських війcьковослужбовців у рамках тренувальної місії ЄС (EUMAM). Наразі триває адаптація програм підготовки відповідно до потреб та з урахуванням бойового досвіду ЗСУ.
Сирський подякував Франції за послідовну підтримку захисників України.
- Нагадаємо, що в червні Бюркар відправив партнерам листа із запрошенням приєднатися до тренувальної місії. Серед адресатів – США, Великобританія, Польща, Нідерланди, країни Балтії, Данія та Швеція. Американський уряд виступив проти такої ініціативи. Радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі тоді пояснив, що Вашингтон з самого початку чітко дав зрозуміти, що не хоче відправляти свої війська в Україну.