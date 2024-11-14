Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сирський розповів начальнику Генштабу Франції про ситуацію на фронті

Наразі триває адаптація програм підготовки відповідно до потреб та з урахуванням бойового досвіду ЗСУ.

Сирський розповів начальнику Генштабу Франції про ситуацію на фронті
Олександр Сирський і Тьєрі Бюркар
Фото: Генштаб

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський поінформував начальника Генерального штабу ЗС Франції генерала Тьєрі Бюркара про оперативну обстановку на фронті.

Про це Сирський повідомив у фейсбуці

"Провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу ЗС Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром.В ході розмови поділився інформацією щодо оперативної обстановки на лінії фронту. Поінформував французького колегу про особливості оборонних операцій на найбільш напружених ділянках", – написав головнокомандувач.

Бюркар підтвердив наміри французької сторони продовжити надання матеріально-технічної допомоги та підготовку українських війcьковослужбовців у рамках тренувальної місії ЄС (EUMAM). Наразі триває адаптація програм підготовки відповідно до потреб та з урахуванням бойового досвіду ЗСУ.

Сирський подякував Франції за послідовну підтримку захисників України.

  • Нагадаємо, що в червні Бюркар відправив партнерам листа із запрошенням приєднатися до тренувальної місії. Серед адресатів – США, Великобританія, Польща, Нідерланди, країни Балтії, Данія та Швеція. Американський уряд виступив проти такої ініціативи. Радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі тоді пояснив, що Вашингтон з самого початку чітко дав зрозуміти, що не хоче відправляти свої війська в Україну.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies