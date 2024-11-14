Сирський розповів начальнику Генштабу Франції про ситуацію на фронті

Наразі триває адаптація програм підготовки відповідно до потреб та з урахуванням бойового досвіду ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський поінформував начальника Генерального штабу ЗС Франції генерала Тьєрі Бюркара про оперативну обстановку на фронті.

Про це Сирський повідомив у фейсбуці.

"Провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу ЗС Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром.В ході розмови поділився інформацією щодо оперативної обстановки на лінії фронту. Поінформував французького колегу про особливості оборонних операцій на найбільш напружених ділянках", – написав головнокомандувач.

Бюркар підтвердив наміри французької сторони продовжити надання матеріально-технічної допомоги та підготовку українських війcьковослужбовців у рамках тренувальної місії ЄС (EUMAM). Наразі триває адаптація програм підготовки відповідно до потреб та з урахуванням бойового досвіду ЗСУ.

Сирський подякував Франції за послідовну підтримку захисників України.