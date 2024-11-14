​Прокуратура повернула у власність міста дві квартири померлого киянина вартістю понад 3 млн гривень

Власником був самотній чоловік, який не мав спадкоємців.

Зусиллями прокуратури дві квартири померлого киянина вартістю понад 3 млн гривень перейшли у власність столичної громади.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Подільська окружна прокуратура звернулася до суду з позовною заявою про визнання двох квартир померлого киянина відумерлою спадщиною та передачі їх до комунальної власності.

Власником нерухомості був самотній киянин, який помер, не маючи спадкоємців. Відтак після смерті чоловіка його житло - однокімнатна та двокімнатна квартири у Подільському районі, мало б перейти до комунальної власності як відумерла спадщина.

Подільський районний суд міста Києва погодився з доводами прокурора та задовольнив позов у повному обсязі.

Наразі рішення суду виконано, квартири зареєстровано за територіальною громадою міста Києва.