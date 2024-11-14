Окупанти розстріляли цивільну жінку на Донеччині

На околицях Тернів Лиманської громади Донеччини окупанти розстріляли місцеву мешканку.
Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
10 листопада росіяни, перебуваючи на околицях села Терни, побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків. Окупанти відкрили по жінці вогонь і вбили її пострілом із стрілецької зброї.
Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та ідентифікацію жертви окупантів.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Перед цим стало відомо про імовірне убивство російськими окупантами цивільного біля Селидового.
- У жовтні там же російські окупанти розстріляли цивільне авто з мирними жителями.