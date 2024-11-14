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Окупанти розстріляли цивільну жінку на Донеччині

Росіяни вбили жінку із стрілецької зброї.

Окупанти розстріляли цивільну жінку на Донеччині
Окупанти розстріляли цивільну жінку на Донеччині
Фото: Донецька обласна прокуратура

На околицях Тернів Лиманської громади Донеччини окупанти розстріляли місцеву мешканку.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. 

10 листопада росіяни, перебуваючи на околицях села Терни, побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків. Окупанти відкрили по жінці вогонь і вбили її пострілом із стрілецької зброї. 

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та ідентифікацію жертви окупантів.

Росіяни вбили цивільну на Донеччині
Фото: Донецька обласна прокуратура
Росіяни вбили цивільну на Донеччині

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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