Окупанти розстріляли цивільну жінку на Донеччині

На околицях Тернів Лиманської громади Донеччини окупанти розстріляли місцеву мешканку.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

10 листопада росіяни, перебуваючи на околицях села Терни, побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків. Окупанти відкрили по жінці вогонь і вбили її пострілом із стрілецької зброї.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та ідентифікацію жертви окупантів.

Фото: Донецька обласна прокуратура Росіяни вбили цивільну на Донеччині

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).