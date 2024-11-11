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Російські окупанти, ймовірно, розстріляли цивільного біля Селидового на Донеччині, — прокуратура

Черговий злочин окупанти вчинили після захоплення села Новоолексіївка, що біля міста Селидове.

Російські окупанти, ймовірно, розстріляли цивільного біля Селидового на Донеччині, — прокуратура
Фото: Донецька обласна прокуратура

Прокуратура розпочала розслідування за фактом вбивства цивільного в окупованому селі Новоолексіївка поблизу Селидового на Донеччині.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Як зазначають в прокуратурі, 11 листопада 2024 року в одному з telegram-каналів опубліковано інформацію про нібито вбивство цивільного представниками ЗС РФ в Покровському районі. За інформацією інтернет-ресурсу, вказаний злочин окупанти вчинили після захоплення с. Новоолексіївка, яке розташоване поблизу м. Селидове. 

На оприлюднених фото зафіксовано труп чоловіка, що знаходиться на дорозі, поруч зі зруйнованими внаслідок бойових дій приватними будинками.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на перевірку зазначеної інформації, встановлення всіх обставин події та ідентифікацію жертви окупантів.

  • Російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області РФ.
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