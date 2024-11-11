Після опівночі росіяни атакували Запоріжжя. Нанесли три авіаудари. Одна людина загинула, поранені 21 особа. Серед постраждалих – 5 дітей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров та в ДСНС.

Спочатку у ОВА повідомляли про 20 постраждалих, згодом кількість збільшилася до 21.

Серед постраждалих 5 дітей. Хлопчики 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 й 17 років отримали необхідну допомогу медиків.Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок, пошкоджений гуртожиток.

Вісім людей ушпиталено, серед них 4-річний хлопчик.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки обстрілу Запоріжжя

Фото: Запорізька ОВА Наслідки обстрілу РФ

Унаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.

Надзвичайники за допомогою оперативно-рятувального автомобіля доставили одного з постраждалих до медичного закладу. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Органи місцевої влади залучили 3 автобуси та проводять евакуацію мешканців з гуртожитку. На місці ліквідації наслідків обстрілу працюють усі екстрені служби міста.