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У Запоріжжі росіяни авіаударами вбили одну людину, ще 20 – поранили, серед них є діти

Окупанти завдали трьох авіаударів. 

У Запоріжжі росіяни авіаударами вбили одну людину, ще 20 – поранили, серед них є діти
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Фото: ДСНС

Після опівночі росіяни атакували Запоріжжя. Нанесли три авіаудари. Одна людина загинула, поранені 21 особа. Серед постраждалих – 5 дітей. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров та в ДСНС.

Спочатку у ОВА повідомляли про 20 постраждалих, згодом кількість збільшилася до 21. 

Серед постраждалих 5 дітей. Хлопчики 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 й 17 років отримали необхідну допомогу медиків.Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок, пошкоджений гуртожиток. 

Вісім людей ушпиталено, серед них 4-річний хлопчик.

Наслідки обстрілу Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Наслідки обстрілу РФ
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу РФ

Унаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.

Надзвичайники за допомогою оперативно-рятувального автомобіля доставили одного з постраждалих до медичного закладу. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Органи місцевої влади залучили 3 автобуси та проводять евакуацію мешканців з гуртожитку. На місці ліквідації наслідків обстрілу працюють усі екстрені служби міста.

Наслідки обстрілу Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя

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