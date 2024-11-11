Двоє людей загинули та двоє зазнали травм внаслідок російських обстрілів Донеччини

У Донецькій області двоє людей загинули та двоє зазнали травм унаслідок російських обстрілів.
Як повідомили у Нацполіції, за добу зафіксували 3 221 ворожий удар по лінії фронту та житловому сектору.
Війська Росії атакували 6 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Мирноград, Слов’янськ, селище Шевченко.
Пошкоджено 91 цивільний об’єкт, з них 13 житлових будинків.
На Миколаївку росіяни скинули п’ять бомб "УМПБ Д-30СН2. Там вбили одну цивільну особу, ще одну поранили. Руйнувань зазнали 6 приватних будинків і об’єкт інфраструктури.
Ворожий дрон поцілив по цивільному автомобілю на околицях селища Шевченко – загинув мирний житель.
У Кураховому внаслідок бомбового удару травмовано чоловіка, пошкоджено багатоквартирний будинок.
Костянтинівку окупанти обстріляли із ЗРК "С-300" та артилерії – пошкодили 4 приватних будинки, підприємство, об’єкти критичної інфраструктури, 46 приватних гаражів і цивільні авто.
По Мирнограду ворог вдарив бомбою "ФАБ-2502 з модулем УМПК – пошкоджено два багатоквартирні будинки, комунальне підприємство та техніку, адмінбудівлю, гараж, п’ять легкових авто.
Крім того, сьогодні близько 4:35 Росія завдала по Краматорську удару трьома бомбами "УМПБ Д-30СН". Поранено 68-річну жінку. Пошкоджено щонайменше 30 приватних будинків і дев’ять автомобілів. На місці працюють поліція та всі рятувальні служби.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
За допомогою поліції евакуйовано ще 142 людини, з них 11 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 316 102 особи, серед них 36 763 – діти, 8 530 – люди з інвалідністю.