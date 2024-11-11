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Двоє людей загинули та двоє зазнали травм внаслідок російських обстрілів Донеччини

За добу зафіксували 3 221 ворожий удар по лінії фронту та житловому сектору. 

Двоє людей загинули та двоє зазнали травм внаслідок російських обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

У Донецькій області двоє людей загинули та двоє зазнали травм унаслідок російських обстрілів. 

Як повідомили у Нацполіції, за добу зафіксували 3 221 ворожий удар по лінії фронту та житловому сектору. 

Війська Росії атакували 6 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Мирноград, Слов’янськ, селище Шевченко.

Пошкоджено 91 цивільний об’єкт, з них 13 житлових будинків.

Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Донеччини

На Миколаївку росіяни скинули п’ять бомб "УМПБ Д-30СН2. Там вбили одну цивільну особу, ще одну поранили. Руйнувань зазнали 6 приватних будинків і об’єкт інфраструктури.

Ворожий дрон поцілив по цивільному автомобілю на околицях селища Шевченко – загинув мирний житель.

У Кураховому внаслідок бомбового удару травмовано чоловіка, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Костянтинівку окупанти обстріляли із ЗРК "С-300" та артилерії – пошкодили 4 приватних будинки, підприємство, об’єкти критичної інфраструктури, 46 приватних гаражів і цивільні авто.

По Мирнограду ворог вдарив бомбою "ФАБ-2502 з модулем УМПК – пошкоджено два багатоквартирні будинки, комунальне підприємство та техніку, адмінбудівлю, гараж, п’ять легкових авто.

Крім того, сьогодні близько 4:35 Росія завдала по Краматорську удару трьома бомбами "УМПБ Д-30СН". Поранено 68-річну жінку. Пошкоджено щонайменше 30 приватних будинків і дев’ять автомобілів. На місці працюють поліція та всі рятувальні служби.

наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція
наслідки обстрілу Донеччини

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 142 людини, з них 11 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 316 102 особи, серед них 36 763 – діти, 8 530 – люди з інвалідністю.

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